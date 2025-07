Prima applicazione della regola degli 8 secondi: svolta al Mondiale per club

Sarà adottata anche in Serie A e nelle competizioni Uefa dalla prossima stagione

Per la prima volta, martedì, è stata applicata la nuova "regola degli 8 secondi" per i portieri, durante la partita del Mondiale per club tra Mamelodi Sundowns (Sudafrica) e Ulsan Hyundai (Corea del Sud). Al termine del match, l’estremo difensore sudafricano Ronwen Williams ha trattenuto il pallone oltre il limite consentito, e l’arbitro francese Clément Turpin ha assegnato un calcio d’angolo agli avversari. L’Ulsan non ne ha però approfittato, perdendo 1-0.

Introdotta dall’IFAB a marzo, la regola stabilisce che il portiere debba liberarsi del pallone entro 8 secondi dal momento in cui ne ha il pieno controllo. Gli ultimi 5 secondi devono essere conteggiati visivamente e resi chiari al portiere. In caso di interferenze avversarie che ostacolano il rinvio, sarà fischiato un calcio di punizione indiretto a favore del portiere.

Questa nuova norma sostituisce la vecchia regola dei 6 secondi, raramente applicata in passato. Dopo l’introduzione negli Europei Under 21, dalla prossima stagione sarà valida anche in Serie A e nelle principali competizioni Uefa.