Prima litigano i figli a scuola, poi le madri venute a prenderli: deve intervenire la Polizia

L'arrivo degli agenti ha riportato la calma

Momenti di concitazione martedì mattina (29 settembre) in un istituto scolastico del Riminese, che è stato teatro dell'intervento di una pattuglia di Polizia. Il tutto a causa di una lite scoppiata prima tra due 15enni compagni di classe, poi, all'uscita dalla scuola, dalle loro mamme. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti sul posto, i due ragazzini avrebbero litigato per futili motivi, continuando a discutere tra loro all'uscita della scuola, davanti alle loro madri, arrivate per riportarli a casa dopo le lezioni. Le due donne, a loro volta, hanno perso le staffe, nonostante l'intervento del personale scolastico. Alla fine è intervenuta una pattuglia che ha immediatamente riportato la calma. Le due donne sono state identificate, senza ulteriori conseguenze, e invitate ad assumere un atteggiamento più responsabile di fronte ai propri figli.