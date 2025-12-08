Profondo cordoglio a San Marino: è scomparso Paolo Rossi, figura stimata e già Presidente del Rotary

Il Congresso di Stato ricorda l'uomo di "solidi principi e forte senso civico"

Profondo cordoglio è stato espresso dal Congresso di Stato per la scomparsa di Paolo Rossi, figura molto stimata nella comunità sammarinese. Uomo di principi solidi e forte senso civico, Rossi si è distinto nel corso della sua vita per l’impegno sociale e professionale, che lo ha portato anche a ricoprire la carica di Presidente del Rotary Club San Marino. La sua attenzione al dialogo, alle relazioni umane e alla collaborazione tra le persone rimane un’eredità preziosa per quanti lo hanno conosciuto.

In questo momento di grande dolore, il Governo manifesta la propria vicinanza alla consorte, l’Avvocato Giovanna Crescentini, Dirigente della Segreteria Istituzionale, riconosciuta per l’alto senso dello Stato e la dedizione con cui svolge funzioni di grande responsabilità. A lei e ai familiari, il Congresso di Stato rivolge un abbraccio sincero e le più sentite condoglianze.

Le Istituzioni si uniscono al lutto della famiglia Rossi, ricordandone con rispetto e affetto la figura.