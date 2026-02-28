Promozione: nell'anticipo 0-0 tra Bellariva e Classe
Domani si completa la 26esima giornata
Classe - Bellariva 0-0
CLASSE: Zollo, Ragazzini, Cavallari, Santarelli, Padoan, Renzi (37' st Sassi), Balaj (1' st Andreani), Ponticelli (1' st Scoglio), Rakaj (23' st Balzani), Polidori, Metvelaj (1' st Gallegatti). A disp.: Roncagli, Bazzocchi, Nicoli, Sow. All.: Mariani.
BELLARIVA: Starna, Zighetti, Fini, Zamagni, Cruz, Tonini, D'Adamo Sandri (22' st Gennari), Morolli (42' st Russo), Piastra (11' st Pierini), Medi, Bargelli (45' st A.Fabbri). A disp.: Lazzarini, T.Fabbri, S.Ronci, F.Ronci, Vari. All.: D.Morolli.
ARBITRO: Crociani di Cesena.
AMMONITI: Renzi, Zighetti, Polidori, Santarelli, Zamagni.
CLASSE Nell'anticipo della 26esima giornata, il Bellariva esce indenne dalla trasferta sul campo del Classe, altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Domani si completa il turno, con la capolista Misano che ospita il Bellaria Igea Marina, per la Savignanese gara casalinga con il Cervia United terza forza del campionato. Il Novafeltria, dopo il turno di riposo, ospita il Civitella, mentre il Riccione attende il Roncofreddo. Trasferta a Diegaro per la Stella.