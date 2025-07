Proseguono i negoziati Ue-Usa sui dazi: Sefcovic vola a Washington

Trump: "Tariffe sui farmaci probabilmente dal primo agosto"

Bruxelles e Washington continuano a negoziare sul delicato tema dei dazi commerciali, in vista della scadenza fissata per il primo agosto. Il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, è atteso oggi a Washington per un nuovo round di colloqui con le autorità statunitensi. Lo ha confermato un portavoce della Commissione europea, sottolineando come la visita arrivi dopo due telefonate chiave avvenute nei giorni scorsi: lunedì con il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Lutnick, e martedì con il rappresentante per il Commercio, Greer.

L'obiettivo è evitare un'escalation di misure protezionistiche che potrebbe colpire settori strategici da entrambe le sponde dell’Atlantico. Tuttavia, le dichiarazioni del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, alimentano nuove tensioni. Parlando alla stampa, Trump ha annunciato che "molto probabilmente dal primo agosto entreranno in vigore tariffe sui farmaci importati negli Stati Uniti". Ha inoltre aggiunto che a breve potrebbero essere introdotti dazi anche sui semiconduttori, altro settore cruciale per l’economia globale.

La Commissione europea ha ribadito l’impegno a mantenere aperto il dialogo e a tutelare gli interessi dell’industria e dei consumatori europei. Šefčovič cercherà, nei colloqui a Washington, di trovare una soluzione condivisa che scongiuri l’adozione di nuove barriere commerciali.

Il prossimo incontro tra le delegazioni potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dei rapporti economici tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, in un contesto internazionale già segnato da forte instabilità geopolitica e da tensioni nelle catene di approvvigionamento globali.