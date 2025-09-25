Proseguono le ricerche di Jamel Mallak, evaso dall'A14: controlli tra Cesena e il Riminese

Il 28enne tunisino scappato durante il trasferimento per il rimpatrio è ancora irreperibile. Si teme abbia rubato un furgone

Sono proseguite anche di notte le ricerche di Jamel Mallak, 28 anni, evaso martedì durante una sosta in A14 nell’area di servizio Rubicone Est, mentre veniva trasferito al Centro per il rimpatrio di Bari. Le operazioni si sono concentrate tra Cesena e l’area ravennate, con controlli su strade secondarie e l’uso delle telecamere di sorveglianza.

Il giovane, alto 1,70, indossava pantaloni corti, maglietta a mezze maniche e scarpe da ginnastica nere. Tra i sospetti degli investigatori anche il possibile furto di un furgone avvenuto a Pievesestina.