Protesta contro gli Usa, corteo a Rimini

I manifestanti hanno chiesto la liberazione di Maduro e condannato l’azione americana

Manifestazione ieri pomeriggio a Rimini contro l’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela e la cattura del presidente Nicolás Maduro. Il corteo, promosso da Potere al Popolo e Usb, è partito dall’Arco d’Augusto e si è concluso in prefettura senza incidenti. I manifestanti hanno chiesto la liberazione di Maduro e condannato l’azione americana, ribadendo il diritto all’autodeterminazione del popolo venezuelano.