Pubblica sui social falsi annunci della sua morte: arrestato il figlio 23enne

Minaccia e aggredisce la madre per avere soldi per la droga

Un 23enne riminese è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia al termine delle indagini dei carabinieri di Bellaria Igea Marina. Secondo l'accusa, il giovane, assistito dall'avvocata Stefania Sacchetti del Foro di Bologna, avrebbe sottoposto la madre convivente a continue violenze fisiche e psicologiche, minacciandola di morte, insultandola e aggredendola per ottenere denaro destinato all'acquisto di sostanze stupefacenti.

Le indagini, coordinate dal pm Luca Bertuzzi, hanno ricostruito un clima di vessazioni e paura che avrebbe costretto la donna a vivere terrorizzata nella propria abitazione. Tra gli episodi contestati anche aggressioni fisiche, danneggiamenti, il furto della borsa e la pubblicazione sui social di falsi annunci della morte della madre.

Su richiesta della Procura, il gip Raffaele Deflorio ha disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo concreto il rischio di reiterazione dei reati.