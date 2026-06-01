Publiphono Rimini 2026, dieci persone ritrovate nel primo weekend sulla spiaggia

Nel primo fine settimana della stagione estiva rintracciati nove bambini e una donna

Lorenzo, Leonardo, Denis, Francesco, Sonia, Vanessa, Mattia, Rabia, Sena, Amira. Sono i nomi delle dieci persone — nove bambini e una donna adulta — ritrovate nel primo weekend di attività della Publiphono Rimini lungo il litorale.

Un risultato che conferma, fin dalle prime giornate della stagione 2026 (iniziata sabato scorso), l'importanza di uno dei servizi di pubblica utilità più conosciuti e apprezzati della Riviera.

Fra le persone ritrovate figurano bambini italiani, ucraini e tedeschi, oltre a una turista bosniaca. Storie diverse accomunate da un lieto fine reso possibile dalla collaborazione tra operatori balneari, famiglie e dalla storica rete di diffusione sonora della Publiphono.

L'estate 2026 segna però anche un passaggio importante nella storia della Publiphono Rimini. Per la prima volta non andrà infatti in onda “Radio Vacanza”, storico format e marchio dell'azienda che per decenni, con la sua programmazione, ha accompagnato le giornate sulla spiaggia di Rimini con musica, intrattenimento e pubblicità.

Una scelta che nulla ha a che vedere con la dolorosa scomparsa di Gilberto Gattei — figura storica e amatissima della radiofonia riminese, che oggi tutta la città ricorda con affetto — ma che nasce invece da motivazioni strutturali, economiche e autorizzative legate alla sostenibilità futura del servizio, già rese pubbliche nelle scorse settimane.

Anche senza spot pubblicitari, Publiphono Rimini continuerà comunque a garantire la propria funzione più importante: aiutare famiglie, turisti e operatori balneari nei momenti di difficoltà, coordinando, in collaborazione con gli operatori della spiaggia, le ricerche di persone smarrite — ma anche di piccoli animali da compagnia — attraverso la propria rete di altoparlanti presente sul litorale.

Una presenza nata nel dopoguerra da un'intuizione di Renato De Donato, Sergio Zavoli e Glauco Cosmi: un circuito di megafoni installato inizialmente nel centro cittadino di Rimini per diffondere notizie, informazioni e comunicazioni pubbliche in una città che cercava di rialzarsi dopo la guerra, e successivamente divenuta la storica “voce dell'estate” della spiaggia di Rimini.

Negli anni Publiphono ha contribuito al ritrovamento di centinaia di migliaia di bambini e persone in difficoltà, entrando, con i suoi oltre 120 altoparlanti distribuiti lungo il litorale da Viserbella a Miramare, nella memoria collettiva dell'estate romagnola.