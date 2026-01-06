Pugno al barista e calci ai carabinieri: arrestato 27enne

Bloccato e arrestato, il giovane è comparso ieri in tribunale per direttissima

Notte movimentata sabato in un bar sul lungomare di Riccione, dove un 27enne residente in Valconca, visibilmente ubriaco, ha aggredito il barista dopo essere stato invitato ad allontanarsi perché infastidiva i clienti. L’uomo ha colpito il titolare con un pugno al volto e una cameriera al braccio con un bicchiere, prima di scagliarsi anche contro i carabinieri intervenuti sul posto, ferendone due.

Bloccato e arrestato, il giovane è comparso ieri in tribunale per direttissima. Difeso dall’avvocato Filippo Maria Airaudo, ha espresso rammarico dichiarando di non ricordare l’accaduto. Il giudice Andrea Falaschetti ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora notturno e di firma. Il processo è stato rinviato a fine aprile.