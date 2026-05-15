Qr code truffa sui parcometri di Riccione, scatta l’allerta del Comune

Individuati adesivi abusivi sui dispositivi di pagamento, soprattutto in viale D’Annunzio: rischio furto di dati bancari e multe per sosta non registrata

L’Amministrazione comunale di Riccione informa i cittadini e i turisti in merito ad alcune irregolarità riscontrate sui parcometri cittadini, in particolare lungo l’asse di viale D’Annunzio. Negli ultimi giorni, il Servizio Viabilità ha individuato diversi Qr code non autorizzati applicati abusivamente sui dispositivi di pagamento. Questi adesivi, pur presentandosi come una possibile opzione per il saldo digitale della sosta, sono in realtà strumenti utilizzati per tentare di acquisire i soldi e i dati bancari degli utenti, reindirizzandoli su siti web non ufficiali estranei alla gestione comunale.

La dinamica del raggiro tra furto di dati e rischio sanzioni

Il meccanismo utilizzato dai malintenzionati, come avvenuto recentemente nel comune di Pesaro, è tanto semplice quanto efficace. L’utente che intende saldare la sosta viene invogliato a inquadrare il codice con il proprio smartphone, venendo immediatamente reindirizzato su una pagina web esterna che simula in tutto e per tutto un portale istituzionale o di pagamento. Una volta inseriti i propri dati bancari, il denaro non viene però trasferito al Comune di Riccione, ma finisce direttamente nelle tasche dei truffatori. Oltre al danno economico e al furto di identità digitale, l'automobilista deve fare i conti con un'ulteriore beffa: poiché la transazione avviene su canali illegali, la sosta non risulta mai effettivamente pagata nei sistemi ufficiali, esponendo il proprietario del veicolo al rischio concreto di ricevere una contravvenzione per mancato pagamento del parcheggio.

L'intervento del Comune e le raccomandazioni agli automobilisti

Il Servizio Viabilità del Comune di Riccione si è attivato immediatamente per arginare il fenomeno, disponendo una bonifica di tutti i parcometri della zona mare. I responsabili del servizio hanno già provveduto alla rimozione di una quantità significativa di adesivi e l’intero accaduto è stato formalmente segnalato alle forze dell’ordine per avviare le indagini e individuare i responsabili.

L'Amministrazione invita tutti gli utenti a diffidare categoricamente di qualsiasi Qr code che si presenti sotto forma di adesivo incollato sulla scocca del dispositivo. Qualsiasi elemento che appaia come un'aggiunta successiva al design originale della colonnina va considerato sospetto e non deve essere utilizzato in nessun caso.

I canali ufficiali e sicuri per il pagamento della sosta

Per garantire la massima sicurezza nelle operazioni, l’Amministrazione ribadisce che il pagamento della sosta deve avvenire esclusivamente tramite i canali ufficiali e certificati. Oltre al tradizionale utilizzo di monete e carte fisiche direttamente presso il parcometro, le uniche applicazioni autorizzate e attive sul territorio comunale di Riccione sono Easypark, MooneyGo, Telepass e Parking my car. L'utilizzo di queste piattaforme certificate garantisce la protezione dei dati personali e la certezza che il pagamento venga correttamente registrato nei sistemi di controllo della viabilità, evitando così spiacevoli sanzioni e proteggendo i risparmi dei cittadini.



