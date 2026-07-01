Quando la Nazionale giocava i Mondiali: Italia-Brasile ’82, a Rimini il racconto di una partita diventata leggenda

All’Ex Cinema Astoria uno spettacolo di Dino Di Pierro rievoca la “Partitissima” del 5 luglio 1982

Quando ancora la Nazionale italiana non solo riusciva a qualificarsi ai Mondiali, ma addirittura a vincerli, il 5 luglio 1982 si giocò la Partitissima: Italia-Brasile.

Una partita entrata nella leggenda, ma soprattutto un momento capace di trasformarsi in un vero rito collettivo. Perché allora le partite della Nazionale non si giocavano soltanto sul campo: si giocavano anche nei salotti, nelle piazze e nei bar, dove un Paese intero sembrava respirare – e trattenere il fiato – tutto insieme. E ci si sentiva un’unica nazione.

È da questa memoria, intima e insieme collettiva, che nasce lo spettacolo in programma domenica 5 luglio alle ore 21.15 all'Ex Cinema Astoria di Rimini. Protagonista è Dino Di Pierro, attore della scena teatrale off riminese, che questa volta sceglie di cimentarsi con un racconto profondamente autobiografico. Attraverso una personalissima rilettura del testo di Davide Enia, riporta in vita non solo i novanta minuti della "partitissima", ma tutto ciò che accadeva al di qua dello schermo: il televisore acceso come un altare domestico, le scaramanzie, i posti assegnati sul divano, l'attesa, le urla, gli abbracci.

Il calcio, qui, è soprattutto un dispositivo della memoria. È il pretesto per raccontare un'Italia che forse non esiste più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi l'ha attraversata e oggi sceglie di condividerla con le nuove generazioni. Uno spettacolo che parla a chi quell'estate del 1982 la ricorda ancora perfettamente, ma anche a chi non c'era e vuole capire perché una semplice partita di calcio sia diventata uno dei più grandi racconti popolari del nostro Paese.

E allora, almeno per una sera, possiamo ancora far scendere l'Italia in campo. Possiamo snocciolare i nomi di una formazione entrata nella leggenda, rivivere una storia che appartiene a tutti e, senza bisogno di spoiler, tornare a vincere.

Per info e prenotazioni: 3385022385