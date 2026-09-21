Quarant'anni dopo, la V E dell'Einstein si ritrova sulle note di We Are the World

Gli ex compagni del lieo riminese si sono ritrovati a cena dopo aver riscoperto il video girato insieme nel 1986

Quarant'anni dopo l'ultima campanella, gli ex studenti della quinta E del Liceo Scientifico "Albert Einstein" di Rimini si sono ritrovati per una serata nel segno dei ricordi, dell'amicizia e di un vecchio video tornato casualmente alla luce. Era il settembre del 1986 quando la classe si era riunita nel doposcuola per realizzare un filmato ispirato allo storico Live Aid. Tutti insieme, con una buona dose di ironia e spensieratezza, avevano reinterpretato "We Are the World", lasciando una traccia di quegli anni vissuti tra i banchi del liceo.

Il ritrovamento del video, a distanza di quattro decenni, ha riacceso i ricordi e offerto l'occasione per rimettersi in contatto. Così è nata la cena che ha riportato allo stesso tavolo gli ex compagni di classe, oggi impegnati in professioni diverse, tra ingegneri, architetti, insegnanti, giornalisti, musicisti e altri professionisti. Una serata per tornare, almeno per qualche ora, agli anni della scuola, riscoprendo attraverso quelle immagini l'entusiasmo, i sogni e la leggerezza di allora. E per verificare che, nonostante quattro decenni trascorsi, certi legami possono resistere al tempo.