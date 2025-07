Quarta serata sotto le stelle: torna la magia della Rimini Shopping Night. Ecco il programma

Mercoledì 23 luglio il centro storico si accende ancora tra negozi aperti, eventi, musica e cultura per tutti

Dopo tre serate da record, il cuore di Rimini torna a illuminarsi mercoledì 23 luglio per la quarta serata della Rimini Shopping Night, l’iniziativa organizzata da Cna Rimini con il patrocinio del Comune, il sostegno di Federalberghi e lo sponsor Assicoop Romagna Futura – Unipol. Un evento che da dieci anni trasforma il centro storico in un palcoscenico diffuso, dove lo shopping si fonde con arte, musica, cultura e convivialità. I commercianti del centro, veri protagonisti, accolgono cittadini e turisti con negozi aperti fino alle 23:30, eventi, degustazioni, performance e allestimenti speciali. L’atmosfera è quella di una festa collettiva sotto le stelle, capace di unire famiglie, giovani e visitatori in un’esperienza che va oltre il semplice acquisto.

Tra le proposte della serata, le imperdibili mostre di Cartoon Club 2025: “Di sogni e di segni – Fellini e Manara” al Museo della Città e “Superman, l’uomo del domani” a Castel Sismondo, dove si potranno ammirare anche un’installazione e una spettacolare video-proiezione sulla facciata del castello, dalle 21:30 alle 24. Sempre al Museo della Città anche la mostra “Lo sport negli anime giapponesi di ieri e di oggi”, aperta dalle 21 alle 23.

A partire dalle 19, il centro sarà attraversato dal “Grand Stage en plein air”, sfilata di giovani ballerini in occasione del Concorso Rudolf Noureev. Alle 21:15, sulla terrazza del Museo della Città, spazio alla cultura con “Tondelliana – Silent Book Party” e riflessioni guidate da Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani. Non mancano le passeggiate culturali con “Notturno d’Arte e il 300 Riminese” a cura di Discover Rimini (ore 21:30) e le visite teatralizzate di InsoliTourimini, che partiranno alle 18 dall’Arco d’Augusto.

Piazza Cavour accoglierà “I ricordi in soffitta”, il mercatino dei bambini, mentre in Piazza Tre Martiri andrà in scena “Artigiani al centro by night”, mostra mercato dell’artigianato handmade dalle 18 alle 23. Per chi ama il buon cibo, “La Magnèda” al Mercato Coperto di via Castelfidardo offrirà piatti gustosi in un’atmosfera conviviale e festosa. Al Ponte di Tiberio, dalle 19 alle 21, appuntamento con Fluxo Summer 2025: allenamenti all’aperto tra yoga, fitness, danza e oltre 40 discipline.

Completano il programma le aperture straordinarie del Museo della Città, della Domus del Chirurgo e del Fellini Museum, visitabili dalle 21 alle 23. Una serata da vivere pienamente, tra luci, suoni, sapori e storie, per un mercoledì che a Rimini non smette mai di sorprendere.