Quote Rosa al centro del dibattito: convegno a Rimini con l'Associazione Giovani Avvocati

Appuntamento lunedì 9 marzo al centro congressi Sgr, ore 14.30

Si terrà lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso il Centro Congressi Sgr (Via Chiabrera 34/D – Rimini), il convegno dal titolo “Il vero problema sono le quote rosa? Merito, rappresentanza e cultura nelle professioni”, promosso dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Rimini, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini.

L’incontro, spiegano gli organizzatori, "intende offrire un’occasione di riflessione e confronto su uno dei temi più attuali nel panorama professionale e istituzionale: il rapporto tra merito e rappresentanza di genere, superando stereotipi e semplificazioni per approfondire il ruolo della cultura organizzativa e delle politiche di pari opportunità nel mondo delle professioni".

Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi dell’Avv. Francesca Burbuglini, Presidente Aiga – Sezione di Rimini. Seguiranno i saluti istituzionali dell’Avv. Roberto Brancaleoni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini. Il dibattito sarà moderato dall’Avv. Chiara Corsini, Coordinatrice del Dipartimento Aiga Nazionale Pari Opportunità e Funzione Sociale. Interverranno autorevoli relatori provenienti dal mondo istituzionale, accademico e professionale. Concluderanno i lavori l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato per l’Istruzione e il Merito, e l’Avv. Giovanna Ollà, Segretario Consigliere Consiglio Nazionale Forense.

L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria entro il 6 marzo 2026 tramite il portale www.isiformazione.it, ed è in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale forense.

Attraverso il confronto tra esperienze diverse e competenze trasversali, il convegno si propone di stimolare un dibattito costruttivo sul valore del merito, sulle politiche di inclusione e sulle prospettive future per una rappresentanza realmente equa nelle professioni.