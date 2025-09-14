Rabbia dei patrioti dopo l’omicidio di Charles Kirk

Meloni accusa la sinistra di violenza, Salvini invoca i valori, Milei parla di “odio e risentimento”

La destra internazionale si compatta nella rabbia per l’omicidio di Charles Kirk. Durante il raduno dei patrioti a Madrid, la premier italiana Giorgia Meloni ha inviato un messaggio durissimo: «Il suo sacrificio ci ha ricordato che da un lato stanno violenza e intolleranza».

Sulla stessa linea il presidente argentino Javier Milei, che ha definito l’uccisione «l’ennesima prova di cosa sia la sinistra: odio e risentimento». Dal fronte italiano è intervenuto anche Matteo Salvini, che ha ribadito: «La difesa dei valori deve scalare al punto uno del programma».

Il clima resta incandescente anche a Londra, dove al mega raduno della destra si sono registrati scontri violenti: decine di agenti sono rimasti contusi e le polemiche politiche non si fermano.

Intanto negli Stati Uniti proseguono le indagini: secondo quanto trapelato, il killer di Kirk aveva un partner transgender, dettaglio che sta già alimentando nuove contrapposizioni nel dibattito politico e mediatico.