Radio Bruno compie 50 anni: una storia di musica, territorio e passione

Dal 1976 a oggi, l’emittente nata in una casa di campagna è diventata una delle radio interregionali più ascoltate d’Italia. Anche nel Riminese una redazione e una presenza capillare sul territorio

Dagli esordi in una casa di campagna ai grandi eventi, dalla musica all’informazione, passando per il rapporto quotidiano con le comunità locali. Radio Bruno compie 50 anni e celebra questo importante traguardo con la mostra “50 anni di Radio Bruno – 1976/2026 – La nostra storia”, in programma dal 5 al 13 settembre nel Cortile e nella Sala ex Poste di Palazzo dei Pio, a Carpi. L’ingresso è libero, dalle 10 alle 18.

La radio, con sede a Carpi, è oggi una delle emittenti interregionali più ascoltate in Italia, con una presenza consolidata in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto. E tra le sue realtà locali c’è anche quella del Riminese, dove Radio Bruno ha costruito negli anni un rapporto stretto con il territorio, attraverso informazione, iniziative, eventi e una presenza quotidiana accanto agli ascoltatori.

La mostra ripercorre questa lunga storia attraverso immagini, filmati, oggetti storici, installazioni e contenuti multimediali. Un vero viaggio nella memoria collettiva, tra canzoni, voci e jingle che hanno accompagnato intere generazioni.

Cinque i temi scelti per raccontare il rapporto tra Radio Bruno e il territorio: le persone che hanno contribuito al successo dell’emittente, l’impegno nei momenti più difficili vissuti dalle comunità, i grandi eventi di Radio Bruno Estate, l’espansione delle frequenze e dei bacini di ascolto e, naturalmente, le canzoni che hanno segnato la storia della radio e dei suoi ascoltatori.

Uno spazio sarà dedicato anche ai ricordi del pubblico, che potrà lasciare una testimonianza vocale rispondendo alla domanda “Ero con Radio Bruno quando…”. Le voci raccolte diventeranno così parte di un patrimonio di memorie condivise.

In mostra anche registratori Revox, microfoni d’epoca, fotografie in bianco e nero e lo storico mixer degli anni ’70, diventato celebre anche per essere stato immortalato nel film “Radiofreccia” di Ligabue.

Non mancheranno le immagini e i memorabilia delle numerose iniziative organizzate fuori dagli studi, a partire dal progetto di solidarietà “Teniamo Botta”, nato dopo i terremoti del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, fino ai concerti organizzati dalla radio fin dai primi anni ’80, con protagonisti artisti come Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Orietta Berti e Gianni Morandi.

Per celebrare il mezzo secolo di attività è stato pubblicato anche il libro “Radio Bruno. Chiamala per nome! 1976-2026”, edito da Giunti, che ripercorre le tappe principali dell’emittente.

«Un’avventura – spiega l’editore Gianni Prandi – fatta di passione, di qualche intuizione, di tanto lavoro e anche un po’ di fortuna».

Una storia che, dopo cinquant’anni, continua a vivere anche nel Riminese, dove Radio Bruno rappresenta ormai una presenza familiare per migliaia di ascoltatori e un punto di riferimento per l’informazione, la musica e gli eventi del territorio.