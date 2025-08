Arresto a Rimini: preso il presunto autore di numerosi furti aggravati a Miramare e Rivazzurra

L’uomo, ritenuto responsabile di diversi episodi tra il 2024 e il 2025, era già sottoposto a divieto di dimora in Emilia-Romagna

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato un uomo italiano di 41 anni, sospettato di essere l’autore di numerosi furti aggravati commessi tra il 2024 e il 2025 ai danni di albergatori, ristoratori e commercianti nelle zone di Miramare e Rivazzurra. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rimini su richiesta della Procura locale.

L’operazione segue un’indagine approfondita coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per attribuire all’indagato la responsabilità dei fatti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e attualmente sottoposto al divieto di dimora in Emilia-Romagna, è stato preso in custodia e trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.