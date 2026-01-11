Altarimini

Ragazza scomparsa da cinque giorni: ricerche sui Colli Euganei

Padovana di 22 anni, il cellulare è irraggiungibile dal 7 gennaio. Impegnati Soccorso alpino, Vigili del fuoco e forze dell’ordine nella zona di Teolo

A cura di Glauco Valentini Redazione
11 gennaio 2026 15:08
Nazionale
Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza iscritta all’Università di Bologna, scomparsa da Padova, città in cui risiede, dalla sera del 6 gennaio. La giovane si è allontanata da casa intorno alle 20, uscendo in bicicletta, ma non ha più fatto ritorno. Al momento il mezzo non risulta ancora ritrovato.

Il cellulare della ragazza, spento o irraggiungibile dal 7 gennaio, ha agganciato per l’ultima volta alcune celle telefoniche nell’area dei Colli Euganei, in particolare nella zona di Teolo, nel Padovano. Proprio da questi dati si è deciso di concentrare le operazioni di ricerca in quell’area.

Sul posto sono impegnati il Soccorso alpino del Veneto, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e le forze dell’ordine, che stanno battendo sentieri, zone boschive e aree impervie nel tentativo di rintracciare la giovane.

Le ricerche proseguono anche con il supporto di volontari, mentre familiari e amici attendono notizie, nella speranza di un esito positivo.

