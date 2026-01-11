Ragazza scomparsa da cinque giorni: ricerche sui Colli Euganei

Padovana di 22 anni, il cellulare è irraggiungibile dal 7 gennaio. Impegnati Soccorso alpino, Vigili del fuoco e forze dell’ordine nella zona di Teolo

Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza iscritta all’Università di Bologna, scomparsa da Padova, città in cui risiede, dalla sera del 6 gennaio. La giovane si è allontanata da casa intorno alle 20, uscendo in bicicletta, ma non ha più fatto ritorno. Al momento il mezzo non risulta ancora ritrovato.

Il cellulare della ragazza, spento o irraggiungibile dal 7 gennaio, ha agganciato per l’ultima volta alcune celle telefoniche nell’area dei Colli Euganei, in particolare nella zona di Teolo, nel Padovano. Proprio da questi dati si è deciso di concentrare le operazioni di ricerca in quell’area.

Sul posto sono impegnati il Soccorso alpino del Veneto, i Vigili del fuoco, la Protezione civile e le forze dell’ordine, che stanno battendo sentieri, zone boschive e aree impervie nel tentativo di rintracciare la giovane.

Le ricerche proseguono anche con il supporto di volontari, mentre familiari e amici attendono notizie, nella speranza di un esito positivo.