Ragazza violentata in pieno in centro a Milano

Ventiduenne bloccato dalla sicurezza del locale e denunciato. La vittima ricoverata alla Clinica Mangiagalli

Una giovane di 24 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale nella notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale situato in via Crocefisso. L’allarme è scattato quando gli amici della ragazza hanno chiesto aiuto al personale della sicurezza, che ha bloccato un giovane di 22 anni, incensurato, successivamente denunciato.

Il 118 è intervenuto sul posto e ha trasportato la vittima alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il Centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, specializzato nell’assistenza a persone che subiscono abusi. La giovane ha formalizzato la denuncia ai carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto.

La vicenda ha suscitato immediate reazioni politiche. “Dispiace dover ammettere che Milano non è più una città in cui le donne possono vivere serenamente senza paura di essere aggredite. Il sindaco Sala intervenga immediatamente”, ha dichiarato Laura Ravetto, deputata della Lega.