Raggiunto lo speleologo bloccato nell’Abisso Paperino: ricoverato in una tenda a 40 metri di profondità

Ferito da una scarica di sassi, l’uomo ha riportato un trauma cranico. Oltre cinquanta soccorritori impegnati nelle operazioni notturne per liberarlo

È stato raggiunto dai soccorritori lo speleologo rimasto bloccato ieri nell'Abisso Paperino, una grotta situata in località Colla Termini, nel comune di Ormea, in provincia di Cuneo. L’uomo, vittima di una scarica di sassi durante l’esplorazione, ha riportato un trauma cranico.

L'incidente è avvenuto a circa 40 metri di profondità, dove i tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino hanno allestito una tenda riscaldata per fornire le prime cure e garantire condizioni stabili in attesa del recupero in superficie.

Le operazioni di soccorso, complesse e svolte in condizioni difficili, hanno visto impegnati una cinquantina di tecnici che si sono alternati nel corso della notte. Uno degli ostacoli principali è stata la necessità di disostruire tre passaggi particolarmente stretti all’interno della grotta. L’intervento è stato condotto con esplosioni controllate, al fine di consentire il passaggio della barella con l’infortunato.

Le condizioni dello speleologo, pur serie, sarebbero stabili. Il recupero in superficie è previsto non appena saranno completate le operazioni di messa in sicurezza del percorso sotterraneo.