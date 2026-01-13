Raid russo sull’Ucraina: pioggia di droni e missili nella notte

Colpite diverse regioni del Paese. A Kharkiv almeno quattro morti e sei feriti, danneggiato anche un centro medico pediatrico. Washington condanna l’uso di un missile balistico Oreshnik

Nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina. Nella notte, le forze di Mosca hanno lanciato quasi 300 droni e decine di missili contro diverse regioni del Paese, in uno dei raid più intensi delle ultime settimane. Le autorità ucraine parlano di un attacco su vasta scala che ha preso di mira infrastrutture civili e aree urbane.

Il bilancio più grave si registra nella città nordorientale di Kharkiv, dove un bombardamento russo ha causato almeno quattro morti e sei feriti. Tra gli edifici colpiti anche un centro medico pediatrico, fatto che ha suscitato forte indignazione da parte delle autorità locali, che denunciano l’ennesimo attacco contro obiettivi civili.

Dal canto suo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 11 droni ucraini diretti verso diverse regioni della Federazione, senza fornire ulteriori dettagli sui danni o su eventuali vittime.

Sul piano internazionale, gli Stati Uniti hanno condannato duramente l’impiego da parte della Russia del missile balistico Oreshnik, un’arma a capacità nucleare, definendolo un’escalation pericolosa del conflitto. Washington ha ribadito il proprio sostegno a Kiev e ha invitato Mosca a cessare immediatamente gli attacchi contro la popolazione civile.