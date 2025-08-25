Raid sull’ospedale di Khan Younis, tra le vittime anche 4 giornalisti

Dall’alba almeno 24 morti nella Striscia di Gaza: colpita la struttura sanitaria e abitazioni civili

Almeno 24 persone sono state uccise dall’alba di oggi nella Striscia di Gaza durante una serie di attacchi condotti dall’esercito israeliano. Tra le vittime figurano 15 civili, inclusi quattro giornalisti, deceduti in seguito a un attacco con un drone kamikaze che ha preso di mira l’ospedale Nasser di Khan Younis.

Secondo fonti locali, il velivolo senza pilota ha colpito i piani alti della struttura, dove si trovavano i reporter. L’agenzia palestinese Wafa ha inoltre riferito che altri nove civili hanno perso la vita in bombardamenti separati. Tra questi, cinque membri di una stessa famiglia, rimasti uccisi nel crollo della loro abitazione nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.

Il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento, mentre continuano i raid aerei e i bombardamenti dell’Idf (Forze di difesa israeliane) su diverse aree della Striscia.