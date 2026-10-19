Raid tra Borgo Maggiore e Ventoso, tre condanne e un patteggiamento

San Marino, si chiude il processo per i furti e i danneggiamenti del dicembre 2022. Assolta una donna, non imputabili i due minorenni coinvolti

Tre condanne, un patteggiamento e un’assoluzione: si è concluso a San Marino il processo per il raid notturno del 14 dicembre 2022 tra Borgo Maggiore e Ventoso, quando un gruppo di persone provenienti dal Riminese aveva preso di mira auto parcheggiate e garage.

Sette le persone coinvolte, tra cui due minorenni all’epoca dei fatti. Le pene per i tre condannati vanno da 5 mesi e 19 giorni a 2 anni e 8 mesi di prigionia, mentre un quarto imputato ha patteggiato 1 anno e 10 mesi. Assolta l’unica donna del gruppo; per i due diciassettenni è stata riconosciuta la non imputabilità.

Le indagini erano scattate dopo che l’auto utilizzata dal gruppo era rimasta in panne a Borgo Maggiore, attirando l’attenzione della Gendarmeria. I controlli avevano portato al fermo di sei persone e al ritrovamento di attrezzi da scasso e di una pistola sparachiodi. Diverse le denunce per vetture danneggiate e garage forzati.