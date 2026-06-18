Rally Driver Team Santarcangelo, ritorno alle origini tra regolarità e auto storiche

Nuova gestione per l’associazione: percorso collinare e gara di precisione per appassionati ed equipaggi esordienti

Il Rally Driver Team di Santarcangelo di Romagna riscopre le sue radici. grazie al nuovo presidente Bruno Magnani e al vice presidente Carlo Pellegrini, questa associazione sportiva dilettantistica giunta alla soglia dei 45 anni di attività, rispolvera l’attività regolaristica riservata alle auto storiche e moderne, con una formula semplice e dedicata soprattutto a chi vuole conoscerla ed eventualmente provarla.

Magnani ex rallysta ha preparato, con l’aiuto di Andrea Parma, un bel percorso guidato di circa 35 km, sviluppato sulle strade guidate dell’entroterra collinare. Carlo Pellegrini, molto competente nella realizzazione di auto raduni “mangerecci“ ha predisposto una saporita e ristoratrice cena a Poggio Torriana.

Il percorso ha impegnato piloti e navigatori, che con il road book ed il cronometro alla mano dovevano percorrere con attenzione le strade indicate e centrare il 100º di secondo delle prove cronometrate a tempo imposto. Non molti gli equipaggi presenti ma ben assortiti, fra maschili e femminili, qualche rientro in attività di alcuni equipaggi ed altri alla prima esperienza hanno formato un bel gruppo. Tutti hanno gradito questa formula e hanno dato preziose indicazioni agli organizzatori, per continuare in questa loro impresa. Cinque gli equipaggi della Scuderia HF che si sono piazzati nei primi 10, però anche questa volta gli è sfuggito il gradino più alto del podio, che è andato all’equipaggio Porcellini-Porcellini del Racing Team Le Fonti

2° classificato l’equipaggio Gatti-Tampieri della Scuderia HF

3° classificato l’equipaggio Maestri-Maestri, della Scuderia HF.

6° classificato l’equipaggio femminile Sampaoli Renata-Pasini Roberta su di una rara Moretti 1000 Abarth