Rallylegend 2026 scalda i motori: iscrizioni aperte e ritorna il Memorial Bettega

Dall'8 all'11 ottobre a San Marino undici prove speciali, celebrazioni per i 40 anni del Gruppo B e un piano sicurezza potenziato. Biglietti già vicini al raddoppio rispetto al 2025

Mancano meno di quattro mesi al via e Rallylegend 2026 prende forma in modo sempre più definito. Le iscrizioni alla 24ª edizione sono ufficialmente aperte: gli equipaggi avranno tempo fino a giovedì 10 settembre per completare la procedura e confermare la propria presenza a San Marino dall'8 all'11 ottobre.

Sul sito ufficiale www.rallylegend.com sono già disponibili il regolamento di gara e la modulistica completa.

Il programma è ormai delineato in ogni suo aspetto: 11 prove speciali per 72,96 chilometri cronometrati, distribuiti nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre. Il percorso attraverserà alcuni dei tracciati più amati dal pubblico di Rallylegend: I Laghi, Chiesanuova, San Marino, Le Tane, La Casa, The Legend e Piandavello. Le cartine e la tabella completa di tempi e distanze sono già online.

Lo shakedown è in programma giovedì 8 ottobre. Saranno ammesse le categorie Historic, Classic, WRC/Kit e Legend Stars, quest'ultima riservata a vetture ed equipaggi di particolare rilevanza spettacolare, senza rilevamento dei tempi.

Quarant'anni del Gruppo B

Il 40° anniversario del Gruppo B promette di essere uno dei momenti più attesi della storia di Rallylegend.

Un concentrato di vetture del Gruppo B come quello previsto quest'anno difficilmente si rivedrà: alcune saranno protagoniste delle prove speciali, altre saranno esposte al Rallylegend Village, dove il pubblico potrà ammirarle da vicino.

Il programma continua ad arricchirsi di nuovi nomi e vetture iconiche, che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Memorial Bettega: pronti a rivivere un mito

Annunciato lo scorso marzo, il ritorno della sfida che per anni ha entusiasmato il pubblico del Motorshow di Bologna ha ora un format definitivo.

Il Memorial Bettega si correrà domenica 11 ottobre, al termine delle prove speciali, su un adattamento del tracciato di "The Legend". La prima vettura partirà alle 11 dalla Zona Industriale La Ciarulla.

Il format ricalca quello storico:

due vetture in pista;

due manche con partenza invertita;

semifinali;

finali per il 3°-4° e per il 1°-2° posto.

Ogni giro misurerà 1.550 metri, per un confronto totale di 6.200 metri tra le due manche. Tra semifinali e finali ogni vettura potrà percorrere al massimo 12.400 metri.

Saranno in gara 12 vetture, suddivise in tre categorie:

WRC;

Gruppo B;

ex Gruppo A (Classic).

Le Gruppo B celebreranno così il quarantennale della loro ultima partecipazione al Memorial Bettega, datata 1986.

Biglietti: prevendite già da record

C'è un dato che racconta meglio di ogni altro l'attesa per questa edizione: i biglietti.

Dall'apertura delle vendite, il 1° aprile, le richieste online sono già quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando una crescita dell'interesse che va ben oltre il mondo dei rally.

Sicurezza: piano rafforzato

L'organizzazione sta lavorando in stretto contatto con gli organi di sicurezza sammarinesi e con le forze dell'ordine per migliorare ulteriormente la gestione della manifestazione.

Sul fronte tecnologico verrà confermato e potenziato il sistema già sperimentato nel 2025:

droni;

telecamere fisse e mobili;

una control room dedicata per il monitoraggio in tempo reale delle aree interessate.

Anche il percorso è stato rivisto per distribuire meglio il pubblico. In particolare, il venerdì sera il programma passerà da due a tre prove speciali grazie al ritorno della prova de I Laghi, scelta che consentirà di ridurre gli assembramenti nelle aree più critiche.

Le zone di maggiore affluenza saranno presidiate con largo anticipo e verrà potenziata anche la comunicazione dedicata alla sicurezza attraverso il sito ufficiale e i canali social.

Paolo Valli Organizzatore Rallylegend

"C'è una stretta collaborazione tra la nostra organizzazione, le forze dell'ordine e tutto il personale qualificato impegnato sul campo. Il ritorno della prova dei Laghi ci consentirà di distribuire meglio gli spettatori e le zone più critiche saranno presidiate con largo anticipo. Daremo inoltre il maggior numero possibile di informazioni attraverso tutti i canali di comunicazione."

Vito Piarulli Organizzatore Rallylegend

"Stiamo lavorando su tutti i fronti per regalare al pubblico una delle edizioni più belle della storia di Rallylegend. Il Memorial Bettega riporterà uno spettacolo che mancava da quarant'anni e i dati della prevendita confermano un'attesa altissima. Sulla sicurezza non vogliamo lasciare nulla al caso."