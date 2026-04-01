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Rallylegend 2026, sicurezza al centro: piano “blindato” per il pubblico

Atteso anche il ritorno del Memorial Bettega, uno dei momenti più spettacolari della manifestazione

A cura di Glauco Valentini Redazione
01 aprile 2026 07:23
Rallylegend 2026, sicurezza al centro: piano “blindato” per il pubblico - Repertorio
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Repubblica San Marino
Attualità
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Rallylegend 2026 torna dall’8 all’11 ottobre con un piano operativo focalizzato su sicurezza e gestione dei flussi. Dopo le oltre 110mila presenze del 2025, gli organizzatori puntano a distribuire meglio gli spettatori lungo il percorso, evitando concentrazioni critiche.

Decisivo il rafforzamento del coordinamento tra organizzazione e sicurezza, insieme a controlli anticipati sul pubblico prima del passaggio delle vetture. Le misure arrivano anche dopo l’incidente dello scorso anno nella prova “La Casa”, dove petardi causarono 8 feriti.

Tra le novità: revisione delle prove speciali per una fruizione più ordinata, maggiore fluidità dell’evento e tempi più puntuali. Atteso anche il ritorno del Memorial Bettega, uno dei momenti più spettacolari della manifestazione.

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