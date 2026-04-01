Rallylegend 2026, sicurezza al centro: piano “blindato” per il pubblico
Atteso anche il ritorno del Memorial Bettega, uno dei momenti più spettacolari della manifestazione
Rallylegend 2026 torna dall’8 all’11 ottobre con un piano operativo focalizzato su sicurezza e gestione dei flussi. Dopo le oltre 110mila presenze del 2025, gli organizzatori puntano a distribuire meglio gli spettatori lungo il percorso, evitando concentrazioni critiche.
Decisivo il rafforzamento del coordinamento tra organizzazione e sicurezza, insieme a controlli anticipati sul pubblico prima del passaggio delle vetture. Le misure arrivano anche dopo l’incidente dello scorso anno nella prova “La Casa”, dove petardi causarono 8 feriti.
Tra le novità: revisione delle prove speciali per una fruizione più ordinata, maggiore fluidità dell’evento e tempi più puntuali. Atteso anche il ritorno del Memorial Bettega, uno dei momenti più spettacolari della manifestazione.