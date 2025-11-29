Raphael Gualazzi tiene a battesimo i sette insigniti del Premio Rimini Mundi

La cerimonia di consegna è in programma domani (domenica 30 novembre) dalle 19.00 al Palacongressi di Rimini

Sette nuovi ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini riceveranno il Premio Rimini Mundi 2025. La cerimonia di consegna è in programma domani (domenica 30 novembre) dalle 19.00 al Palacongressi di Rimini, in sala Anfiteatro. Per la prima volta l’evento sarà aperto al pubblico. A premiare gli ambasciatori, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Ospite della serata Raphael Gualazzi, cantautore, pianista e compositore, noto per il suo stile unico che fonde jazz, blues, soul e musica classica con la tradizione melodica italiana. Per la prima volta l’evento sarà gratuito e aperto al pubblico. Sale quindi a 62 componenti il ‘corpo diplomatico’ che dal 2008, insieme agli operatori pubblici e privati e al management di Italian Exhibition Group, opera in tutto il mondo per candidare la città ad appuntamenti prestigiosi e capaci di produrre un prezioso indotto per l’industria dell’accoglienza e di accreditare la destinazione Rimini nel mondo dei congressi ad alta specializzazione. Si tratta di una vera community di stakeholder, professionisti e studiosi di spicco che rappresentano Rimini con orgoglio e passione nel mondo. Grazie al loro prestigio e alla loro rete di contatti, promuovono Rimini come meta ideale per eventi aziendali e associativi di rilievo. Il Premio Rimini Mundi riconosce proprio questa coesione, la stimola e la valorizza.

Gli ambasciatori sono stati individuati da Ieg e Convention Bureau della Riviera di Rimini, col Patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna, per la loro attività volta a favorire l’organizzazione di importanti appuntamenti nazionali e internazionali sul territorio riminese. Ad ognuno di loro sarà consegnato il Premio Rimini Mundi, realizzato dall’orafo Roberto Fenzl in collaborazione con la ceramista Veronica Zavoli. Un oggetto simbolico e prezioso: un anello creato con un chiodo del ‘700 del Montefeltro che, avvolgendosi su sé stesso, diventa l’abbraccio del Palacongressi di Rimini, che accoglie Il proprio pubblico.

I premiati

Massimo Giorgetti, del Collegio dei Geometri della provincia di Rimini, ha acquisito l’evento Festival Fondazione Rete Professioni Tecniche di Rimini 2024, in programma dal 10 al 12 dicembre 2024.

Gianluca Capriotti, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Rimini, ha acquisito la Confartigianato Imprese Convention 2025 dal titolo “Se stiamo insieme ci sarà un perché”, che si terrà il 12 e 13 maggio 2025.

Federico Fracassi, professore di Clinica Medica Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, ha acquisito l’evento European College of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals, previsto dal 23 al 25 settembre 2027.

Alessandro Mularoni, responsabile dell’ambulatorio di oculistica presso il Centro Medico Polispecialistico Nuova Ricerca, ha acquisito il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, in programma dal 12 al 14 marzo 2026.

Pasqualino Maietta Latessa, professore associato presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, ha acquisito l’International Symposium of Adapted Physical Activity, che si svolgerà dal 25 al 29 giugno 2029.

Fabio Giglietto, Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, ha acquisito la Conference of the Association of Internet Researcher, prevista dal 17 al 20 novembre 2027.

Anche Giovanni Boccia Artieri, Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dello stesso Dipartimento dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, ha acquisito la Conference of the Association of Internet Researcher nelle date del 17-20 novembre 2027.