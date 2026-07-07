Rapina al portavalori di Riccione: condannato a 9 anni un 45enne

Arriva la sentenza di primo grado

Si è chiuso in primo grado il processo per la rapina al portavalori avvenuta il 23 febbraio 2021 alle Poste di viale Corridoni, a Riccione. Il tribunale collegiale di Rimini ha condannato un 45enne foggiano a 9 anni e 4 mesi di reclusione, difeso dall'avvocato Giuliano Renzi, assolto un 44enne, assistito dall'avvocato Matteo Tenace del Foro di Foggia, per insufficienza di prove, e inflitto 2 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa, al 52enne imputato per ricettazione di targhe clonate, difeso dall'avvocato Luigi Marinelli del Foro di Foggia.

Secondo l'accusa, il colpo era stato pianificato nei minimi dettagli: i rapinatori attesero il portavalori nascosti in un Fiat Doblò con livrea delle Poste, sorprendendo una guardia giurata e fuggendo con circa 30mila euro a bordo di una Fiat 500.

Determinanti per la condanna del 45enne sono state alcune tracce di Dna trovate all'interno del Doblò. Atteso il deposito delle motivazioni della sentenza, è già previsto il ricorso in Appello. Tutti gli imputati restano in libertà.