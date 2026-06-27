Rapina alle poste di Viserba: con la pistola minaccia le dipendenti per farsi dare i soldi

L'uomo ha agito in solitaria

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (venerdì 27 giugno), all'ufficio postale di via Marconi a Viserba, luogo di una rapina, avvenuta intorno alle 15.30. In azione è entrato un uomo con il volto travisato da un passamontagna: questi si è diretto verso gli sportelli, estraendo una pistola, con la quale ha minacciato le dipendenti, sotto gli occhi spaventati dei clienti, per farsi consegnare i soldi. Circa 500 euro sarebbe il bottino sul quale ha messo le mani il rapinatore solitario, scappato a piedi e dileguatosi, facendo perdere le proprie tracce. Sulla rapina indaga la Squadra Mobile della Polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere. Non è da escludere che la pistola fosse un giocattolo.