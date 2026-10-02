Rapina choc a una 93enne a Bellaria: patteggiano oltre 4 anni di carcere

Legata e imbavagliata in casa per 500 euro e l'auto

Hanno patteggiato 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ciascuno il 39enne tunisino e la 28enne italiana accusati della rapina ai danni di una 93enne, avvenuta poco più di un anno fa a Bellaria Igea Marina.

L’anziana, che viveva sola nella struttura ricettiva gestita con la figlia, fu sorpresa di notte, immobilizzata, legata e imbavagliata. I due portarono via 500 euro, una catenina d’oro, i telefoni e la Mercedes della donna, mai ritrovata. Nel tentativo di reagire, la 93enne riportò anche la frattura di alcune costole.

I due, che avevano soggiornato per un breve periodo nel bed & breakfast, secondo le indagini avrebbero studiato le abitudini della vittima prima di entrare in azione.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Rimini, coordinate dalla Procura, portarono al loro arresto circa un mese dopo ad Altivole, nel Vicentino. Decisivi, secondo gli investigatori, tabulati telefonici, immagini delle videosorveglianza, dati delle celle e informazioni sui transiti autostradali.

Difesi dall’avvocato Pierpaolo Cherubini, hanno sempre respinto gli addebiti. Dopo il patteggiamento, entrambi resteranno in carcere.