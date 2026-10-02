Funside apre a Rimini: fumetti, manga e giochi in centro

Il nuovo store del gruppo Manicomix ha aperto in corso d'Augusto. In vendita anche collezionabili, gadget e merchandise dedicato alle grandi saghe

Fumetti, manga, giochi da tavolo e di carte, Funko Pop e collezionabili arrivano nel cuore del centro storico di Rimini. Ha aperto in corso d'Augusto 34 il nuovo punto vendita Funside, catena italiana del gruppo Manicomix dedicata al mondo della pop culture.

Il negozio, a gestione diretta, raccoglie in un unico spazio diverse anime del settore: dalle novità editoriali di fumetti e manga alle statue, dai model kit ai mattoncini, fino a gadget e articoli per la casa ispirati alle saghe più conosciute. Tra i titoli presenti ci sono One Piece, Harry Potter, Star Wars e i supereroi Marvel. Con l'apertura riminese, la rete Funside raggiunge quota 59 negozi in Italia, considerando sia i punti vendita diretti sia quelli affiliati. Il nuovo store sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30.

Per il fine settimana inaugurale è prevista anche una promozione dedicata agli iscritti all'app Funside: gli acquisti effettuati nel nuovo negozio permetteranno di accumulare punti doppi. Ai visitatori verrà inoltre consegnato un segnalibro con il QR code per scaricare l'app e iniziare a raccogliere punti e premi. "Rimini è una città che vive di passioni, di eventi e di persone che si incontrano: il posto giusto per un negozio come il nostro", spiega Matteo Gatti, Marketing Coordinator di Funside. L'obiettivo, aggiunge, è fare dello store "un punto di riferimento" per chi legge e colleziona, per chi gioca e anche per chi cerca un regalo e vuole affidarsi ai consigli del personale.

Il negozio si trova in corso d'Augusto 34 e propone quindi un'offerta che va dai prodotti editoriali ai giochi e agli articoli da collezione, rivolgendosi sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della pop culture.