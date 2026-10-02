Segnalazione: Novafeltria, staccionata pericolante e sporcizia: "Ci sono anche le pantegane"

"Tutto trascurato: dobbiamo pulire da noi", dice un residente a Ponte Baffoni

Un residente a Ponte Baffoni, nel comune di Novafeltria, ha inviato alla nostra redazione una segnalazione su una situazione di incuria registrata nella sua zona. In primis il nostro lettore ha evidenziato le condizioni della staccionata di un'area comunale adibita a parcheggio: "È rotta, distrutta. Ed è pericolosissima: sta venendo giù tutta e le auto ci parcheggiano contro. Primo o poi una vettura cascherà nel fiume", evidenzia. Il residente invoca manutenzione: "Anche la strada del parcheggio non è messa benissimo. Non è possibile che sia sempre tutto trascurato e lasciato a sé". Da qui una serie di criticità elencate: "Ci sono cartelli stradali che stanno per cadere sulla staccionata pericolante. Poi sporcizia e incuria dove ci sono i bidoni. Sono mesi che non puliscono dietro i bidoni, a volte andiamo noi cittadini a pulire dietro". La sporcizia e le erbacce attirano anche ospiti indesiderati: "Topi e pantegane, che poi ce le troviamo in casa. Una persona che ha il garage di fronte ai bidoni, si è trovato due pantegane".