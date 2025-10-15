Rapina da 15 euro sul lungomare di Rimini, 18enne rischia dieci anni

Il giovane è detenuto da un anno nel carcere riminese. Il fatto avvenne quando era ancora minorenne.

È in carcere da un anno per una rapina da appena 15 euro, commessa sul lungomare di Rimini quando era ancora minorenne. Ora rischia fino a dieci anni di reclusione. Protagonista della vicenda è un 18enne di origine albanese, nato a Reggio Emilia, che nell’estate del 2024 avrebbe minacciato con un coltello tre turisti tedeschi per farsi consegnare pochi spiccioli.

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto il giudizio immediato, e il processo è fissato per il 17 dicembre prossimo. Il giovane è difeso dall’avvocata Velia Ricciardi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato di Rimini, l’episodio risale alle prime ore del mattino di un giorno di agosto 2024. Intorno alle 4, il ragazzo avrebbe avvicinato tre turisti sul lungomare brandendo un coltello con una lama ricurva di circa sette centimetri, costringendoli a consegnargli 5 euro ciascuno.

L’intervento tempestivo delle volanti portò all’arresto del giovane poco dopo i fatti. Oltre all’accusa di rapina aggravata, il 18enne dovrà rispondere anche di minacce a pubblico ufficiale, poiché avrebbe promesso vendetta ai poliziotti sostenendo di avere “conoscenze importanti” nella criminalità.