Rapina e minacce di morte per 15mila euro "rubati": a processo due pierre

Furto e violenza tra coinquilini

Nel 2022 a Riccione, un pierre napoletano di 28 anni e un amico campano di 36 anni avrebbero aggredito e minacciato di morte un coinquilino barese di 27 anni, accusandolo di aver rubato 15mila euro custoditi in una cassaforte nella sua stanza. Durante il confronto, gli avrebbero sottratto con la forza circa 5mila euro, dopo averlo afferrato per la gola e colpito al volto. I due, difesi rispettivamente dagli avvocati Alessandro Pierotti e Massimo Campana, negano ogni accusa. La denuncia per furto contro il barese è stata archiviata, mentre i due imputati sono ora a processo per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Il coinquilino, assistito dall’avvocatessa Chiara Drudi, si è costituito parte civile. La prossima udienza si terrà in febbraio davanti al tribunale collegiale di Rimini.