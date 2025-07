Rapina una farmacia armato di pistola giocattolo, condannato a 3 anni e mezzo

Bloccato da un farmacista e da un barista dopo il colpo a Cattolica

Un 54enne originario di Torre del Greco è stato condannato a 3 anni e mezzo per la rapina a mano armata (con pistola giocattolo) avvenuta nell’agosto 2023 in una farmacia di piazza del Mercato a Cattolica. Dopo aver minacciato i farmacisti e rubato circa 200 euro, è stato bloccato dal farmacista e da un barista del locale di fronte. Difeso dall’avvocato Andrea Guidi, l’uomo – con precedenti penali – è oggi ai domiciliari con permesso diurno per lavorare come operaio. Il PM aveva chiesto 5 anni; il gup ha deciso per l'abbreviato.