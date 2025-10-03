Rapinata, legata e imbavagliata: notte di terrore per una 90enne di Bellaria

Identificati e fermati i presunti autori della rapina

Legata, imbavagliata e rapinata: una notte da incubo per una 90enne di Bellaria Igea Marina. L'episodio risale alla notte tra il 10 e l'11 settembre. I Carabinieri di Bellaria in collaborazione con i colleghi di Castelfranco Veneto hanno arrestato i due presunti autori della rapina: un 30enne tunisino ed una 40enne di Montebelluna, senza fissa dimora e con precedenti. I due si sarebbero introdotti nottetempo nella casa dell'anziana, che viveva da sola. Dopo aver forzato la porta d'ingresso avrebbero immobilizzato la donna, portandole via una catenina d'oro, 500 euro in contanti, cellulare e cordless. Le avrebbero poi sottratto le chiavi dell'auto, una Mercedes, e a bordo del mezzo erano scappati minacciandola in caso di denuncia.

Le indagini hanno permesso di appurare che i due erano stati inquilini dell'anziana e quindi a conoscenza delle sue abitudini. Le ricerche, condotte con il supporto dei Carabinieri di Rimini, hanno permesso di ricostruire l'accaduto e di identificare i due in un agriturismo a Castelfranco Veneto dopo diversi cambi di dimora.

L'anziana aveva riportato gravi lesioni alle costole. I due si trovano in carcere a Treviso e devono rispondere di concorso in rapina aggravata in abitazione e lesioni personali gravi.