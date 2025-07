Rapinatore in carcere a Rimini tenta di impiccarsi usando le lenzuola

L'uomo, 40 anni, è stato salvato da un agente di vigilanza e dall'ispettore di turno

Un 40enne di nazionalità magrebina ha tentato di suicidarsi in carcere: i fatti sono avvenuti a Rimini nel primo pomeriggio di lunedì (23 giugno). L'uomo, arrestato per rapina, era in carcere da una ventina di giorni in custodia cautelare. Secondo quanto riferito dal Sinappe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), l'uomo era solo in cella e ha tentato di impiccarsi alla finestra, utilizzando, come corda, delle strisce di lenzuola attorcigliate tra loro.

Un agente di vigilanza e l'ispettore di turno hanno soccorso il 40enne, che aveva già perso i sensi ed era a un passo dalla morte. Il detenuto è stato poi portato all'infermeria, dove è stato sottoposto alle manovre di rianimazione. Dopo un' ulteriore visita in ospedale per accertamenti, è stato dimesso.