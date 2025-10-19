Raul Fernandez conquista la sua prima vittoria in MotoGP in Australia

Lo spagnolo trionfa a Phillip Island dopo una gara impeccabile, davanti ai big del campionato

Raul Fernandez ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera conquistando la sua prima vittoria in MotoGP sul circuito di Phillip Island, in Australia. Il pilota spagnolo del team Trackhouse Aprilia ha mostrato un ritmo straordinario per tutta la gara, mantenendo la calma anche nei momenti più difficili e resistendo agli attacchi dei rivali più esperti. Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo.

Fernandez, partito nelle prime posizioni, ha costruito la sua vittoria giro dopo giro grazie a una guida pulita e precisa. Negli ultimi giri ha difeso con determinazione il vantaggio, tagliando il traguardo davanti a un gruppo di inseguitori agguerriti.

Per il 24enne madrileno si tratta di un successo storico, che conferma la sua crescita e premia il lavoro svolto con la squadra nel corso della stagione. “È un sogno che diventa realtà – ha dichiarato Fernandez a fine gara –. Abbiamo lavorato tanto e finalmente raccogliamo i frutti.”

Con questa vittoria, Raul Fernandez si proietta tra i protagonisti del finale di stagione, regalando ad Aprilia un’altra importante soddisfazione nel mondiale MotoGP.