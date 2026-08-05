Ravaioli Legnami e Comunità San Patrignano: una collaborazione che cresce

L'azienda dona alla Comunità 30 metri cubi di materiali

La collaborazione tra Ravaioli Legnami e la Comunità San Patrignano compie un nuovo passo avanti. Dopo le donazioni effettuate negli anni passati, l’azienda con sede a Villanova di Bagnacavallo ha inviato in questi giorni circa 30 metri cubi di materiali, confermando un impegno che, da iniziativa solidale, si sta trasformando in un rapporto continuativo e sempre più strutturato. Il carico comprende tavolame, battiscopa e decking, ciascuno destinato a impieghi precisi all’interno della Comunità. Il tavolame sosterrà le attività della falegnameria, il battiscopa verrà utilizzato per una nuova area di SanPa, il decking contribuirà alla sistemazione degli spazi esterni e alla realizzazione di nuovi percorsi pedonali. La continuità di questa collaborazione ha trovato anche un ulteriore riconoscimento: Ravaioli Legnami, insieme ad Aeterno, la divisione per interni dell’azienda, è stata infatti inserita nell’elenco dei partner e sostenitori ufficiali, come figura anche nell’apposita sezione sul sito ufficiale di San Patrignano. Un passaggio che colloca l’azienda romagnola all’interno di una rete di imprese, alcune delle quali fra le più famose e importanti in Italia e nel mondo, impegnate nel supportare concretamente le attività e i progetti della Comunità.

Nei giorni scorsi Roberto Bezzi, presidente della Cooperativa Agricola San Patrignano, ha inoltre incontrato Elio Bagnari, capostipite della famiglia che oggi guida Ravaioli Legnami, rinnovando personalmente il ringraziamento per l’impegno e la vicinanza dimostrati dall’azienda nel corso degli ultimi anni. “Per un’azienda – sottolinea Angelo Bagnari, titolare di Ravaioli Legnami – non c’è soddisfazione più grande che riuscire a destinare tempo, risorse e materiali a progetti sociali capaci di generare valore reale. Collaboriamo con San Patrignano da un paio d’anni e vogliamo rendere questo impegno sempre più prioritario. San Patrignano, realtà profondamente legata alla Romagna, ci trasmette l’energia della rinascita e una grande volontà di riscatto. Anche il nostro lavoro ci insegna che nulla deve andare sprecato: con competenza, idee e volontà, ogni materiale può trovare una nuova funzione e una nuova vita”.

Il nuovo carico dà quindi continuità a un percorso avviato nel dicembre 2024, quando Ravaioli Legnami consegnò per la prima volta alla Comunità legname destinato alle attività della falegnameria. L’iniziativa fu ripetuta alla fine del 2025 con un’ulteriore donazione utilizzata per realizzare arredi e oggetti di utilità comune. Il rapporto tra Ravaioli Legnami e San Patrignano nasce anche da una comune attenzione verso il lavoro, la formazione e la capacità di costruire nuove opportunità. Nei laboratori della Comunità i mestieri d’arte e le competenze artigianali diventano parte di un percorso di crescita personale e di rinascita. In questo contesto, il materiale donato non rappresenta soltanto una fornitura, ma una risorsa destinata a trasformarsi in arredi, nuovi spazi e occasioni di apprendimento di un lavoro.