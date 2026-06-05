RC Auto, a Rimini i premi più alti in Emilia-Romagna: contano anche i tempi di ricerca

Secondo l'osservatorio Segugio.it chi confronta le polizze 3-4 settimane prima della scadenza risparmia fino al 24%

Rimini si conferma la provincia emiliano-romagnola con i premi RC Auto più alti, secondo l’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, nell’ambito di un’analisi sui comportamenti di acquisto degli automobilisti e sul momento in cui si confrontano le polizze. Lo studio, basato sui dati dei primi quattro mesi del 2026, evidenzia come il timing della ricerca influenzi in modo significativo il costo finale dell’assicurazione. Chi confronta le offerte tra i 23 e i 30 giorni prima della scadenza della polizza ottiene in media premi più bassi rispetto a chi aspetta l’ultimo momento. In particolare, il premio medio scende a circa 370 euro contro quasi 490 euro per chi si attiva a ridosso della scadenza, con un risparmio medio del 24,4%. Il comportamento degli utenti incide quindi sui modelli di pricing adottati dalle compagnie, che valutano anche urgenza e modalità di ricerca. In generale, anticipare la scelta oltre i 45 giorni può risultare meno vantaggioso perché le informazioni sul rischio non sono ancora complete.

Nonostante ciò, quasi un automobilista su due in Italia cerca la nuova polizza soltanto nell’ultima settimana utile. Le differenze sono marcate tra i giovani, che sono i meno propensi alla pianificazione e spesso si muovono a ridosso della scadenza. Per la fascia 18-25 anni, oltre il 50% richiede un preventivo negli ultimi sette giorni e una quota significativa addirittura il giorno stesso. Con l’età cresce invece la tendenza a pianificare con anticipo la ricerca della polizza. In Emilia-Romagna, il risparmio medio per chi si muove in anticipo è di circa 121 euro rispetto a chi aspetta la scadenza. Il premio medio regionale si attesta a circa 450 euro, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente. Nel confronto provinciale emergono forti differenze territoriali: Forlì-Cesena registra i prezzi più bassi della regione, con circa 428 euro di media, mentre Rimini guida la classifica dei costi più elevati con un premio medio di circa 483 euro. Rispetto al 2025, nella provincia riminese si registra anche un aumento significativo dei prezzi pari a circa il 9,4%, superiore alla media regionale. La provincia con l’aumento più marcato è Reggio Emilia, mentre Forlì-Cesena segna la crescita più contenuta. Il quadro complessivo mostra quindi un mercato RC Auto ancora in tensione, dove il comportamento dell’utente incide sempre più sul prezzo finale.