RDS Loves Rimini: dieci giorni di musica e divertimento in Piazzale Kennedy

Dal 4 al 13 luglio, la Riviera si anima con dirette radio, DJ set e il grande live degli Eiffel 65

L'estate riminese si accende ancora una volta con la musica e l'energia di RDS 100% GRANDI SUCCESSI che, dal 4 al 13 luglio, torna a trasformare Piazzale Kennedy nel cuore pulsante dell'intrattenimento estivo con ‘RDS Loves Rimini’.

La manifestazione, ormai appuntamento fisso dell'estate romagnola, propone un ricco programma di dirette radiofoniche e spettacoli serali che animeranno dieci giorni di puro divertimento vista mare.

Le dirette radiofoniche vedranno protagoniste le voci di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, ormai volti affezionati delle estati riminesi, che trasmetteranno in diretta il 4 e 5 luglio e poi dal 7 al 12 luglio, dalle 15 alle 19, raccontando la vita della vacanza al mare, gli eventi e le esperienze da vivere in Riviera, in collaborazione con Visit Romagna.

L'animazione serale trasformerà ogni sera Piazzale Kennedy in una vera e propria discoteca a cielo aperto a partire dalle 22: in settimana è la volta dei DJ set firmati RDS per continuare a ballare dopo il tramonto, mentre nei weekend spazio alla musica con le hit più amate dagli anni '90 ad oggi e all’energia del Discoradio Party. I DJ set firmati i Discoradio Party come sempre faranno ballare tutta la piazza e avranno come protagonisti Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash.

L'evento clou è fissato per venerdì 11 luglio: a partire dalle 22, il Discoradio Party si arricchirà della presenza di ospiti d'eccezione, gli Eiffel 65. Il gruppo che ha conquistato le classifiche mondiali con i loro successi intramontabili, da “Blue (Da Ba Dee)” a “Move Your Body”, tornerà a far scatenare il pubblico riminese, trasformando Piazzale Kennedy in una festa indimenticabile.

RDS Loves Rimini rappresenta un'importante operazione di promozione turistica che mantiene alta l'attenzione sulla destinazione Rimini, raccontando in diretta la ricchezza dell'offerta estiva del territorio e confermando la città come meta di riferimento per l'intrattenimento e la vacanza di qualità.