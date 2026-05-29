Realizzato in Riviera esce “Una Bachata”, il nuovo singolo di Annalisa Minetti e JPeralta

Il brano è prodotto da Olé Records tra Rimini e Riccione

Esce oggi, 29 maggio, su tutte le piattaforme digitali “Una Bachata”, il nuovo travolgente singolo interpretato da Annalisa Minetti insieme a JPeralta, artista dominicano.

Un brano nato per essere ballato ma che custodisce nel suo ritmo un’anima molto più profonda: la forza di rinascere, liberarsi dal dolore e tornare finalmente a scegliere sé stessi.

Il singolo nasce sotto il segno di Olé Records Artist, realtà discografica con sede tra Rimini e Riccione, guidata da Max Passante, produttore discografico, co-autore del brano e amministratore delegato dell’etichetta. Un progetto che vuole portare sul territorio musica di qualità, produzioni internazionali e nuove opportunità artistiche.

“Stiamo cercando di fare della bella musica partendo da qui, dal nostro territorio – racconta Max Passante –. Tra Rimini e Riccione sta nascendo qualcosa di importante: abbiamo portato nel nostro studio di registrazione artisti di altissimo livello, ma allo stesso tempo stiamo lavorando anche con tanti giovani talenti. Il nostro obiettivo è costruire un percorso serio, riconoscibile, capace di unire professionalità, emozione e visione internazionale”.

In questo percorso, JPeralta occupa un posto speciale. “Jeffrey Peralta lo consideriamo un po’ una nostra creazione artistica – prosegue Passante –. Siamo stati tra i primi a credere davvero in lui, nel suo talento, nella sua voce e nella sua identità musicale. Il featuring con Annalisa Minetti, artista straordinaria e dotata di una voce formidabile, rappresenta una consacrazione del lavoro fatto finora. Ma per noi non è un traguardo: è un punto di partenza. Anche perchè il 26 giugno JPeralta debutterà anche con un progetto di respiro planetario, realizzato in collaborazione con DJ Molella. Il brano si chiama Two The Night e arriverà sul mercato americano e internazionale: un remix molto atteso, che conferma ancora una volta la crescita artistica e la proiezione globale di Jeffrey Peralta”.

Il brano in festa con Annalisa Minetti affronta con delicatezza temi sociali importanti come il controllo emotivo, la dipendenza affettiva e la liberazione interiore, senza mai perdere la sua anima popolare, seduttiva e universale. Nel testo si parla di ferite che si chiudono, di catene che si spezzano, di una donna che ritrova sé stessa e torna a guardare il futuro con desiderio, leggerezza e coraggio.

“La rinascita – racconta Annalisa Minetti – non è soltanto dolore: è sorriso, pelle, musica, desiderio di tornare a vivere. ‘Una Bachata’ è dedicata a chi ha attraversato il buio ma ha trovato dentro di sé la forza di rialzarsi, ricominciare e brillare ancora”.

E aggiunge: “Anch’io nella mia vita ho conosciuto un amore tossico, scambiando il ricatto emotivo per protezione. Ma la vita, quando meno te lo aspetti, può regalarti un nuovo passo, un nuovo sole, una nuova versione di te. Questo brano ha profondità, ma anche leggerezza: è una bachata da vivere, con dentro un’anima”.

Il videoclip ufficiale è stato girato presso Riminiwood il nuovo spazio creativo fondato da Christine Joan Johnson, che si è occupata anche della direzione artistica del video. Al videoclip, oltre ai due interpreti, hanno partecipato anche il ballerino Manuel Mazzotti, tre volte campione del mondo di salsa e bachata, insieme a Flavia Deluca. La realizzazione video è firmata da Mauri Corredo Jimenez.