Referendum giustizia, alta affluenza in Emilia-Romagna: vince il No. Centrodestra deluso
Il presidente della Regione, Michele de Pascale, esulta parlando di «messaggio chiaro» degli italiani
Alta partecipazione e risultato netto al referendum sulla giustizia. In Emilia-Romagna l’affluenza raggiunge il 66,67%, quasi sette punti sopra la media nazionale. A prevalere è il No.
Il presidente della Regione, Michele de Pascale, esulta parlando di «messaggio chiaro» degli italiani contro modifiche unilaterali alla Costituzione, sottolineando il ruolo attivo della regione.
Soddisfazione anche nel centrosinistra. Il senatore riminese Marco Croatti (M5s) definisce il risultato «straordinario», evidenziando la forte partecipazione e sostenendo che i cittadini abbiano compreso la posta in gioco.
Di segno opposto le reazioni del centrodestra. Forza Italia, con la deputata Rosaria Tassinari, riconosce l’esito del voto ma ribadisce la necessità di una riforma della giustizia, assicurando continuità nell’impegno politico.
Critica la Lega: il deputato Jacopo Morrone mette in dubbio la consapevolezza degli elettori e parla di una campagna influenzata da posizioni ideologiche.
Amarezza anche da Fratelli d’Italia. La deputata Alice Buonguerrieri riconosce la sconfitta del Sì e definisce il risultato «un’occasione persa», pur confermando la volontà del governo di proseguire nel proprio programma.