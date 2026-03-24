Referendum, Sacchetti: “Il No difende Costituzione e democrazia”

Il sindaco di Santarcangelo critica la riforma e il metodo del governo: “Serve confronto, non imposizioni”

Il sindaco Filippo Sacchetti commenta il risultato del referendum sottolineando come il “No” rappresenti una difesa dell’indipendenza della magistratura e dei valori costituzionali.

Evidenzia il ruolo decisivo della partecipazione, in particolare dei giovani, con un’affluenza significativa.

Infine esprime soddisfazione per il dato locale di Santarcangelo di Romagna, dove il “No” ha raggiunto il 55,25%

La nota del sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti

Questo risultato del 𝐍𝐎 al referendum va oltre l’opposizione a una riforma alla giustizia che era tutto fuorché tale e minava uno dei fondamenti della nostra Costituzione, ovvero l’indipendenza della magistratura sancita dai padri della nostra democrazia.

È un no all’arroganza, al voler cambiare sette articoli per la prima volta in ottant’anni di storia della Repubblica senza neanche discuterne tutti insieme e rifiutando ogni confronto.

Ed è anche il no a un esecutivo che, invece di governare, affrontare le emergenze sulla sicurezza, affrontare il costo della vita che aumenta, il lavoro poco pagato, la crisi abitativa, si inventa pretesti e nemici che non sono quelli reali.

Mentre i prezzi lievitavano per l’ennesima guerra assurda, continuavano a inventarsi collegamenti fra la riforma, l’immigrazione e i casi di cronaca più eclatanti.

È infine soprattutto il no dei tanti ragazzi che si sono informati e si sono presentati alle urne, per fortuna con un’affluenza mai vista.

È un no che deve dare fiducia all’intero Paese, il no dell’orgoglio ritrovato. E grazie Santarcangelo dove siamo arrivati al 55,25%.