Refurtiva per 1.600 euro e auto piena di oggetti rubati: in manette tre 20enni all'Outlet di San Marino

Maxi furto di occhiali di marca

Tre giovani peruviani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati domenica 19 ottobre dopo aver rubato occhiali di marca per 1.600 euro al San Marino Outlet di Rovereta. Uno è stato fermato dalla sicurezza del centro, gli altri due intercettati poco dopo — uno su un bus per Rimini, l’altro mentre si nascondeva nei pressi del confine. Nella loro auto la Guardia di Rocca ha trovato anche smartwatch, dispositivi elettronici e abbigliamento di dubbia provenienza. I tre, di 20, 22 e 24 anni, sono ora detenuti al Carcere dei Cappuccini in attesa di giudizio.