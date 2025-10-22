Refurtiva per 1.600 euro e auto piena di oggetti rubati: in manette tre 20enni all'Outlet di San Marino
Maxi furto di occhiali di marca
22 ottobre 2025 08:51
Tre giovani peruviani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati domenica 19 ottobre dopo aver rubato occhiali di marca per 1.600 euro al San Marino Outlet di Rovereta. Uno è stato fermato dalla sicurezza del centro, gli altri due intercettati poco dopo — uno su un bus per Rimini, l’altro mentre si nascondeva nei pressi del confine. Nella loro auto la Guardia di Rocca ha trovato anche smartwatch, dispositivi elettronici e abbigliamento di dubbia provenienza. I tre, di 20, 22 e 24 anni, sono ora detenuti al Carcere dei Cappuccini in attesa di giudizio.