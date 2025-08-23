Regionali Calabria, il campo largo punta su Tridico

L’europarlamentare M5S ed ex presidente Inps candidato unitario sostenuto da 12 sigle

Il campo largo in Calabria ha scelto il proprio candidato per le prossime elezioni regionali. Sarà Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, a guidare la coalizione nella corsa alla presidenza della Regione.

L’ufficializzazione è arrivata questa mattina a Lamezia Terme, al termine di una riunione che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche coinvolte. A sostenere la candidatura di Tridico sono dodici sigle: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Federazione riformista, Partito socialista italiano, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

La scelta di puntare sull’europarlamentare originario di Scala Coeli rappresenta il tentativo di costruire una proposta politica unitaria e competitiva, capace di contrastare il centrodestra e di intercettare l’elettorato progressista e riformista calabrese.