Regionali Calabria, il campo largo punta su Tridico

L’europarlamentare M5S ed ex presidente Inps candidato unitario sostenuto da 12 sigle

23 agosto 2025 15:12
Regionali Calabria, il campo largo punta su Tridico - Pasquale Tridico (fotogramma)
Pasquale Tridico (fotogramma)
Il campo largo in Calabria ha scelto il proprio candidato per le prossime elezioni regionali. Sarà Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’Inps, a guidare la coalizione nella corsa alla presidenza della Regione.

L’ufficializzazione è arrivata questa mattina a Lamezia Terme, al termine di una riunione che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche coinvolte. A sostenere la candidatura di Tridico sono dodici sigle: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Federazione riformista, Partito socialista italiano, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista.

La scelta di puntare sull’europarlamentare originario di Scala Coeli rappresenta il tentativo di costruire una proposta politica unitaria e competitiva, capace di contrastare il centrodestra e di intercettare l’elettorato progressista e riformista calabrese.

