Regionali in Toscana: affluenza in calo, si vota fino alle 15

Rocco eletto sindaco di Aosta. Polemiche sulla ministra Roccella per le parole su Auschwitz

Hanno riaperto questa mattina alle 7 e chiuderanno alle 15 i seggi in Toscana per l’elezione del nuovo governatore. In corsa ci sono il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal Partito Democratico, e il candidato di Fratelli d’Italia, Tomasi.

Alle 23 di ieri l’affluenza si attestava al 35,7%, in calo rispetto alle precedenti elezioni regionali.

Intanto, ad Aosta si è concluso il ballottaggio per le comunali: con un’affluenza del 45,7%, la vittoria è andata a Rocco, eletto nuovo sindaco del capoluogo valdostano.

Bufera invece sulla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, finita al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni sulle visite ai campi di concentramento di Auschwitz, definite “gite servite solo per dire che l’antisemitismo riguarda il fascismo”. Le parole hanno suscitato dure reazioni da parte di esponenti politici e associazioni della memoria.