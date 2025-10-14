Riapre il Teatro Villa a San Clemente: la stagione 2025 tra comicità, ironia e innovazione

Ogni sera il teatro aprirà alle 20.00 e il pubblico potrà godersi un aperitivo mentre va in scena il Pre show con Città Teatro e sorpres

La stagione 2025 al Teatro Giustiniano Villa curata da Citta Teatro riparte! Un “piccolo” teatro che trabocca di presenze gustose, parole forti, storie fuori formato. Un luogo forse troppo piccolo per contenerle tutte, e proprio per questo capace di trasformare l’ingombro in energia, in invenzione, in comunità. Ecco allora la sagace ironia di Annagaia Marchioro fra fallimenti e rinascite in Pourparler sabato 22 novembre; l’esuberanza di Luisella Tamietto, sabato 6 dicembre, che in scena diventa un corpo che si moltiplica e straborda di comicità; Valerio Aprea che col suo talento di attore racconta la sua versione nostro Paese, sarà in scena sabato 13 dicembre; Claudio Morici, che con ironia narra di scrittori ingombranti, stretti tra genialità e disperazione, chiude la prima parte della stagione teatrale sabato 20 dicembre.

Ogni sera il teatro aprirà alle 20.00 e il pubblico potrà godersi un aperitivo mentre va in scena il Pre show con Città Teatro e sorprese. Questa è la nostra stagione: un teatro che non ci sta dentro, che scoppia, che deborda; un teatro che accoglie l’eccesso e lo trasforma in sguardo consapevole, riflessione, risata, che vi invita ad esserci per testimoniare e prendere parte.





Siamo felici di annunciare Città Teatro Next- L’innovazione incontra la scena, il progetto realizzato grazie ai fondi europei della Regione Emilia Romagna (FESR) che innova il parco tecnologico della sala: Città Teatro Next innova il Teatro Villa di San Clemente con tecnologie sceniche a basso consumo e l’implementazione di strumenti digitali e video per ampliare le possibilità creative e produttive. Un progetto che rende il teatro più accessibile e coinvolgente, promuovendo la partecipazione attiva del pubblico.

Biglietti: Spettacoli del Villa Teatro Club Intero 15,00€ Ridotto e residenti San Clemente 12,00€ compresa consumazione. Abbonamento 4 spettacoli € 48,00

Biglietteria: I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa. La biglietteria apre alle ore 19.00.

Prenotazioni: Prenotazioni telefoniche (massimo 4 posti prenotatili per ogni nominativo) : tel 391-3360676 (lunedì-venerdì dalle 10 alle 13) oppure via mail: [email protected] (specificando nome, numero di posti e spettacolo).

NB: La prenotazione viene tenuta fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. La prenotazione non dà diritto ad assegnazione del posto.

Prevendita: Novità: Prevendita online (posto unico) su liveticket.it

Per assegnazione del posto è inoltre possibile acquistare i biglietti in prevendita presso: Edicola Pensieri & Parole, via Tavoleto 1801, S. Andrea in Casale (di fianco al Conad City), tel. 0541-989400

La seconda parte del cartellone del Teatro Villa si svolgerà da Gennaio a Maggio 2026. show