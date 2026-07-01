Riccardo Scamarcio protagonista a Riccione, Ciné in città entra nel vivo

Grande partecipazione per l’incontro in piazzale Ceccarini con l’attore

Dopo il successo delle prime giornate, la quindicesima edizione di Ciné in città entra nel vivo a Riccione. L'ultimo giorno di giugno si è concluso con una partecipata serata nell'arena di piazzale Ceccarini, che ha richiamato un pubblico numeroso per accogliere l'attore Riccardo Scamarcio, protagonista di un incontro moderato dal giornalista Flavio Natalia. Nel corso della conversazione sono state ripercorse le tappe più significative della sua carriera, insieme ai più recenti progetti cinematografici in Italia e all'estero.

Al termine dell'incontro il pubblico ha assistito alla proiezione speciale di Modì – Tre giorni sulle ali della follia, il film diretto da Johnny Depp e interpretato da Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat e Bruno Gouery.

Gli appuntamenti aperti alla città proseguono questa sera, mercoledì 1 luglio, nell'arena di piazzale Ceccarini. Alle 20.30 si terranno gli Hot Corn Awards, durante i quali il direttore di Hot Corn, Dario Cangemi, intervisterà il regista Paolo Genovese, che riceverà l'Hot Corn Award – Eccellenza nel Cinema Italiano, e l'attrice Claudia Pandolfi, premiata con l'Hot Corn Award – Miglior interprete femminile dell'anno. A seguire sarà proiettato FolleMente, l'ultimo film di Paolo Genovese, interpretato da Edoardo Leo, Pilar Fogliati e Claudia Pandolfi.

Giovedì 2 luglio il programma di Ciné in città proseguirà con un nuovo appuntamento di grande cinema all'aperto, sempre nell'arena di piazzale Ceccarini, a partire dalle 21.00. La serata si aprirà con la cerimonia di premiazione del Premio ANICA 80, promosso in occasione dell'80° anniversario della fondazione di ANICA per valorizzare le migliori opere prime della stagione cinematografica.

Saranno premiati Notte prima degli esami 3.0 di Tommaso Renzoni, Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi e Gioia mia di Margherita Spampinato. A seguire il pubblico potrà assistere alla proiezione speciale di Breve storia d'amore, interpretato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino.



